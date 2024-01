1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag höher

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 19,30 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 19,30 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,30 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 348 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 51,35 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,10 EUR.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

