1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 16,48 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,7 Prozent auf 16,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 16,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.626 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 75,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

