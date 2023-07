1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag gefragt

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 11:11 Uhr 1,0 Prozent. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,28 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.905 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 74,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 16,35 EUR.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.013,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,90 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte 1&1 am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je 1&1-Aktie.

