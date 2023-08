1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 12,76 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,76 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 12,72 EUR. Bei 12,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.778 1&1-Aktien.

Bei 16,42 EUR markierte der Titel am 26.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,68 Prozent hinzugewinnen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,96 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 30.03.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

