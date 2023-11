1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Freitagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 16,00 EUR.

Die Aktie verlor um 11:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,00 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,00 EUR nach. Bei 16,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.065 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 9,71 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,31 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 20,33 EUR.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2023 aus.

