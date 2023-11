1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Aufschlag

1&1 im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,20 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 16,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,20 EUR. Bisher wurden heute 114 1&1-Aktien gehandelt.

Am 07.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 8,58 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 72,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

