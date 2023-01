1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von 1&1 befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 12,75 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 12,60 EUR ein. Bei 12,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31.675 1&1-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 24,64 EUR. 48,25 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,20 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,84 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,71 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 04.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 976,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,30 EUR in den Büchern standen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2022 2,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

