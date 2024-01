1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 19,40 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,2 Prozent auf 19,40 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 19,34 EUR. Bei 19,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.636 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 51,60 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,10 EUR.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

