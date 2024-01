1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagvormittag fester

So entwickelt sich 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 19,52 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 19,52 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 19,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.422 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 51,90 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,10 EUR aus.

Am 10.11.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,81 EUR je Aktie.

