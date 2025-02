1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 13,02 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 13,02 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 13,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.539 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 14,75 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,17 EUR aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

