1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 15,68 EUR.

Um 11:34 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 15,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.005 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 26,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 66,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

