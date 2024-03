1&1 Aktie News: 1&1 legt am Montagnachmittag zu

Kurs der 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 15,80 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 15,80 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 15,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.900 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 40,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 23,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.038,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 27.03.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

