1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von 1&1

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,78 EUR.

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 12,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.905 1&1-Aktien.

Am 26.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,48 Prozent hinzugewinnen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,96 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,82 Prozent auf 1.013,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. 1&1 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

Ausblick: 1&1 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor