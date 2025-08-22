1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag massiv unter Druck

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 19,32 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 19,32 EUR ab. Die 1&1-Aktie sank bis auf 19,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.255 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 20,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 6,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Kursverlust von 42,55 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,50 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,886 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht