1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Montagnachmittag herbe Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 19,48 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 19,48 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 19,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,25 EUR. Bisher wurden heute 99.835 1&1-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 20,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 75,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,50 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 0,886 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

