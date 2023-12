1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagmittag zu

So entwickelt sich 1&1

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 18,14 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 18,14 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 18,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,44 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.507 Stück gehandelt.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 0,33 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,80 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.038,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

