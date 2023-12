1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

1&1 im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 18,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 18,14 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 159.507 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Abschläge von 48,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,80 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein