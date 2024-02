1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 16,96 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,96 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 16,94 EUR. Bei 16,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 3.169 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 16,63 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 80,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 23,12 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,81 EUR je Aktie.

