1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von 1&1 hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der 1&1-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,02 EUR.

Die 1&1-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 13,02 EUR. Bei 13,00 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 1.793 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 17,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,17 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 26.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

