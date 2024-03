1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 15,94 EUR zu.

Um 11:42 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 15,94 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 16,04 EUR. Bei 15,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.243 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 24,09 Prozent zulegen. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 69,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 23,15 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte 1&1 am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

