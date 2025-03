1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 14,10 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 14,10 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 14,00 EUR. Mit einem Wert von 14,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 96.151 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 27,23 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,17 EUR je 1&1-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 27.03.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,59 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

