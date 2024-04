1&1 Aktie News: 1&1 legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 17,08 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 17,08 EUR. Bei 17,08 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.433 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,50 Prozent auf 1,04 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

