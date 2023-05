1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,00 EUR

Die 1&1-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,06 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 9,82 EUR. Bei 10,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.176 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 20,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 3,58 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,88 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 975,90 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von 1&1.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

