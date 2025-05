1&1 Aktie News: 1&1 macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 18,28 EUR nach oben.

Um 15:45 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 18,28 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 18,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.177 1&1-Aktien.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,39 Prozent. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,965 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

