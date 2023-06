1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 9,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:24 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 9,90 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 10,18 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.400 1&1-Aktien.

Am 29.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 90,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,21 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 975,90 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

1&1- und Vodafone-Aktien mit unterschiedlichen Vorzeichen: Bundeskartellamt geht möglicher Behinderung von 1&1 durch Vantage Towers nach

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie