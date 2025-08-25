1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Dienstagmittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,5 Prozent auf 20,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 20,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 20,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 25.062 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2025 auf bis zu 20,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 86,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,886 EUR je Aktie belaufen.

