1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 19,60 EUR ab.

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 19,60 EUR ab. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,54 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.505 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,60 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,37 Prozent.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,50 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,886 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht