1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag gesucht

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 18,14 EUR.

Um 17:35 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 18,14 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 18,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.507 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 18,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 93,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,80 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

