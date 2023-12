1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Dienstagvormittag an

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 18,14 EUR zu.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 18,14 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,20 EUR zu. Mit einem Wert von 17,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 159.507 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 18,20 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 0,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,24 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,80 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.038,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

