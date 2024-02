1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 16,76 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 16,76 EUR ab. Die 1&1-Aktie sank bis auf 16,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.168 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (9,39 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 43,97 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,12 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.038,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen

1&1-Aktie trotzdem leichter: 1&1 sieht sich nach Gutachten im Konflikt um Handynetz-Frequenzen im Recht

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich