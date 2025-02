1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,20 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 13,20 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 13,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 93 Stück.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 15,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,17 EUR.

1&1 gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 26.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von 1&1.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

