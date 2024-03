1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kurs der 1&1

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 16,44 EUR.

Um 15:42 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 16,44 EUR zu. Bei 16,56 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 107.761 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 16,89 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,15 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von 1&1.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

