1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 17,42 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 17,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,40 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.853 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,55 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,57 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück