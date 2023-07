1&1 Aktie News: 1&1 macht am Mittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 0,6 Prozent auf 10,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 10,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.662 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 43,10 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,35 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,90 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2023 aus.

