1&1 Aktie News: 1&1 macht am Mittwochmittag Boden gut

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 20,75 EUR zu.

Um 11:36 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 20,75 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 20,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,40 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.090 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 21,05 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,51 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,50 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte 1&1 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,892 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

