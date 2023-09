1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 15,68 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte um 11:32 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 15,68 EUR. Bei 15,58 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 22.121 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 16,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

