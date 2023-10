1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 16,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 16,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,08 EUR. Bisher wurden heute 11.792 1&1-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 17,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 41,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,61 EUR angegeben.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

