1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,08 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 16,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 16,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.677 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 17,44 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 7,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 41,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,61 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

