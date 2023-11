1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 16,26 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 16,26 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,14 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 13.883 Aktien.

Am 07.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,98 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,33 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

