1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag auf grünem Terrain

27.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 16,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,34 EUR zu. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 16,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.665 1&1-Aktien gekauft oder verkauft. Am 07.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 8,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 42,53 Prozent sinken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,33 EUR. 1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je 1&1-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie 1&1-Aktie steigt: 1&1 kooperiert beim Handynetz-Ausbau mit Telefonica Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen

