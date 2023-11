1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 16,24 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 16,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2023 markierte das Papier bei 17,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 8,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 42,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,33 EUR an.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.038,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,80 EUR je Aktie.

