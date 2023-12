1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag im Plus

So entwickelt sich 1&1

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 18,20 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,20 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,44 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.150 1&1-Aktien.

Bei 18,44 EUR markierte der Titel am 27.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,32 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 93,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,80 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

