1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Mittwochnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 17,06 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:45 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,06 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 17,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 17,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 26.924 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,12 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen

1&1-Aktie trotzdem leichter: 1&1 sieht sich nach Gutachten im Konflikt um Handynetz-Frequenzen im Recht