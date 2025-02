1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,30 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,38 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.795 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,94 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 34,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 27.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 26.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

