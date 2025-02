1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,10 EUR ab.

Die 1&1-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,10 EUR abwärts. Bei 13,02 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.042 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 36,95 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 18,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,17 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.03.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter