1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit KursVerlusten

Um 11:11 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,44 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 10,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.493 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 21,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 50,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.04.2023 auf bis zu 9,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,63 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,52 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 971,30 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

