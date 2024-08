1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochmittag fester

1&1 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 14,78 EUR zu.

Das Papier von 1&1 legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 14,78 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,78 EUR zu. Bei 14,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 28.512 Stück.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 18,94 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,04 EUR an.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 991,54 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

