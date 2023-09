1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Donnerstagvormittag

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 15,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 15,52 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,46 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,54 EUR. Zuletzt wechselten 2.479 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 8,63 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,50 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,02 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags mit Abgaben

Verluste in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter

Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus