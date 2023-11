1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 16,02 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 16,02 EUR. Bei 15,92 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.588 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,33 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt: 1&1 kooperiert beim Handynetz-Ausbau mit Telefonica

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen