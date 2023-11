1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich 1&1

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 16,08 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 16,08 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,92 EUR nach. Bei 16,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.741 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 17,72 EUR markierte der Titel am 07.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,60 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt: 1&1 kooperiert beim Handynetz-Ausbau mit Telefonica

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen